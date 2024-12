Iltempo.it - Gli auguri di Giani: Natale caratterizzato dal desiderio di pace e di speranza

(Agenzia Vista) Firenze, 25 dicembre 2024 "a tutti i toscani in questo2024. Unda undi, troppi conflitti nel mondo. Unda undi stare vicino agli ultimi, a coloro che soffrono per condizioni di fragilità o di povertà perché la Toscana è terra di solidarietà e la Toscana sa ispirare lo stare insieme, cercando di non lasciare indietro nessuno." Così il Presidente della regione Toscana Eugenioin un videomessaggio. Courtesy: InstagramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev