Gli allenamenti dei bianconeri Oggi in campo all’Acquacalda

Riprendepomeriggio glial Bertoni dell’Acquacalda la Robur che ieri ha usufruito di un giorno libero in seguito all’amichevole di sabato pomeriggio contro lo Zeta Milano. Nel mirino di capitan Bianchi e compagni c’è la prima gara del 2025, domenica alle 14,30 contro il San Donato Tavarnelle guidato dall’ex allenatore, tra le altre, di Badesse e Pianese, Vitaliano Bonucelli. Per l’occasione torneranno a disposizione Cavallari e Mastalli, entrmbi out contro il Grosseto. Dopo il match casalingo contro i gialloblu ci saranno invece due trasferte di fila. La prima, domenica 12, a Montevarchi contro i rossoblu di mister Rigucci (che ha da poco preso il posto dell’ex Acr Siena Lelli), poi sette giorni più tardi altra trasferta, stavolta nell’alto Lazio, a Civita Castellana contro una Flaminia in grande difficoltà in classifica.