Teleclubitalia.it - Giugliano, tutto pronto per gli aperitivi della Vigilia di Capodanno: appello a partecipare nel primo pomeriggio

Leggi su Teleclubitalia.it

Non è stato più installato l’albero di Natale decorativo in Piazza Matteotti, smontato per permettere il corretto svolgimentonotte bianca di settimana scorsa e mai più allestito per questioni di sicurezza nel corso degli. Intanto, aper i brindisidiin cui, proprio come accade per .L'articoloper glidinelTeleclubitalia.