Giornata mondiale della pace, marcia e messa contro tutti i conflitti

All'inizio del Giubileo dedicato alla speranza, anche Genova si stringe attorno alle parole di papa Francesco per dire no a ogni guerra. Mercoledì 1 gennaio 2025 nella basilica dell'Annunziata del Vastato l'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, presiederà le celebrazioni per la