Ilfattoquotidiano.it - Gabriele Gravina successore di se stesso: è l’unico candidato alla presidenza della Figc. Ecco la data dell’assemblea elettiva

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per il prossimo quadriennio. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti il 25 dicembre. L’assembleaè in programma il prossimo 3 febbraio presso il Rome Cavalieri a Roma. All’ordine del giorno l’elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto federale; l’elezione del Presidente Federale; l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La suggestione Alessandro Del Piero rimarrà dunque una pazza idea che poteva spezzare gli equilibri e far saltare il “sistema” che, nonostante il fallimento sportivo e politicosua gestione, negli ultimi mesi ha lavorato per guadagnarsi l’ennesima riconferma. Il calcio italiano rischia davvero di avere un presidente a processo: la Procura di Roma ha infatti chiuso il 2 dicembre le indagini che riguardanoe la presunta provvigione incassata sui diritti tvSerie C attraverso un complicato gioco di opzioni su una collezione di libri antichi.