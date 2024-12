Frusinatedonna muore investita da auto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.52 Una donna di 60 anni è statada duemobili ed è morta. Il fatto è avvenuto mentre la vittima attraversava la strada regionale Casilina, a Ferentino, nel nord del Frusinate. Entrambe i conducenti dellesi sono fermati a prestare soccorso, ma per la 60enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Anagni per ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto di strada molto pericoloso vicino a un centro termale. La vittima viveva nella vicinanze e stava rincasando.