Oasport.it - Francesco Passaro approda al main draw a Hong Kong: Yevseyev piegato in tre set

C’è un ulteriore italiano nel tabellone principale del torneo ATP distacca il pass per ilbattendo nel turno decisivo il kazako Denis, numero 246 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 in poco meno di due ore e tornando così a partecipare in un torneo del circuito maggiore dallo scorso maggio, quando si spinse fino al terzo turno del Masters1000 di Roma.Una partita iniziata sul filo dell’equilibrio, con l’azzurro ed il kazako che si ritrovano a fronteggiare un paio di palle break a testa nei primi otto giochi, sventando il pericolo. Nel game numero 9 l’azzurro sciupa un’occasione e viene puntualmente punito nella tornata successiva, ritrovandosi sotto di un set.Reazione veemente però di, che riporta in parità il punteggio in men che non si dica: venti minuti di livello assoluto ed in poco si ritrova sul 5-0 strappando al suo avversario la battuta per tre volte in fila, in un parziale di 22 punti a 7.