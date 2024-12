Veronasera.it - Finisce a terra dopo aver perso il controllo della moto: 51enne in ospedale

Fortunatamente non si trova in pericolo di vita, il centauro protagonista dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la strada provinciale 17 "Val d'Alpone" a Montecchia di Crosara. Intorno alle ore 16, ildi Roncà stava percorrendo il tratto denominato via.