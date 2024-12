Anteprima24.it - Fine della storia, si chiude il rapporto tra il Napoli e Mario Rui

Tempo di lettura: < 1 minuto“La SSCRui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. IlringraziaRui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguosua carriera”. Questa la nota del.L'articolo, siiltra ilRui proviene da Anteprima24.it.