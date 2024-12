Veronasera.it - Festa di Capodanno con dj set da Napoleone Bistrot

Leggi su Veronasera.it

Se stai cercando il modo perfetto per salutare il 2024 e accogliere il 2025 con stile, il nostroè il posto giusto per te! Ti invitiamo a trascorrere una serata unica, tra musica, brindisi e tanto divertimento, in un’atmosfera calda e accogliente.2024-25: tutti i migliori.