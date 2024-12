Imiglioridififa.com - FC 25 TUONO Tracker: Aggiornamenti in tempo reale sugli upgrade (Thunderstruck)

Segui l’evoluzione delle carte legate alla promo del Black Friday di FC 25 denominata). In questo RTTK, troveraicostanti sulle prestazioni delle squadre eottenuti dai giocatori e dalle giocatrici coinvolti nella promoma anche dalla Icone che fanno parte del Team. Le regole sono semplici per avere l’delle statistiche il club associato alla carta maschile (club e icona) deve vincere 2 partite delle prossime 5 e segnare 6 gol. Per le donne invece (club e icone) bisogna vincere 1 partita e segnare 4 gol nelle prossime 5 partite.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Ti forniamo informazioni dettagliate su quali squadre hanno già soddisfatto i criteri per ottenere miglioramenti, chi è in corsa per une quali giocatorisono pronti a ricevere ulteriori boost, ma anche ciò che vi state chiedendo sulle icone ovvero “quella icona a quale club è associata?”.