Laverita.info - Fausto Biloslavo: «In Siria siamo al “liberi tutti” E c’è chi non deporrà le armi»

Leggi su Laverita.info

L’inviato di guerra: «Ho girato il Paese. Ora è quasi un protettorato turco, con migliaia di jihadisti in circolazione. Cecilia Sala va liberata in fretta, no a polemiche ideologiche».