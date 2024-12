Genovatoday.it - Eventi meteo estremi, Genova seconda città più colpita

L'Italia è sempre più sotto scacco della crisi climatica. È quello che si evince leggendo i dati del bilancio di fine anno dell'OsservatorioClima di Legambiente, realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol, che mette in fila i numeri della crisi climatica in Italia nel 2024.