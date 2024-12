Ilfattoquotidiano.it - Etiopia, 71 vittime in un incidente stradale: “Il veicolo è precipitato in un burrone ed è finito nel fiume Gelana”

Si aggrava il bilancio dell’avvenuta ieri nel sud dell’. La polizia ha aggiornato a 71 il numero delle, tra cui 68 uomini e 3 donne, mentre i feriti restano due, entrambi in gravi condizioni. Il commissario di polizia regionale, Daniel Sankura, ha spiegato che unIsuzu èin un, finendo nel, per cause ancora da accertare.L’è avvenuto intorno alle 17:30 ora locale, quando ilè uscito di strada, finendo nelle acque del. Le immagini diffuse dall’ufficio sanitario locale mostrano una folla radunata attorno a unparzialmente sommerso nell’acqua, mentre diversi corpi sono a terra, coperti da teloni blu.L'articolo, 71in un: “Ilin uned ènel” proviene da Il Fatto Quotidiano.