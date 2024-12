Calcionews24.com - Esonero Fonseca, “scontro” con Ibrahimovic per questi motivi. Ecco il retroscena clamoroso in casa Milan

Leggi su Calcionews24.com

, Zlatanparticolarmente insoddisfatto del rendimento del portoghese: ilImportantesvelato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, sull’addio di Pauloal: PAROLE – «Paulopaga diverse cose: in primis una classifica che vede ilall’ottavo posto in classifica e con un ritardo di 14 punti dall’Atalanta prima. A Zlatannon è mai .