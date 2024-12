Ilfattoquotidiano.it - Emergency lancia il video ‘365 days’, dove niente è come sembra: “L’unico giorno davvero speciale sarà un giorno senza guerra”

Ogniè dedicato a una giornata mondiale: quella degli innamorati, degli animali, della famiglia, del viaggio. Ma per milioni persone, in molte di parti del mondo, lacancella il significato di ogni giornata. È questo il punto di partenza della nuova campagna die Ogilvy, dal titolo 365 Giorni (365 Days), un appuntamento annuale per dare voce ogni volta in modo diverso sulle conseguenze e le vittime di guerre e conflitti.Il film racconta la vita di diverse persone in varie parti del mondo, apparentemente intenti a vivere giornate da dedicare alle proprie passioni, alle proprie famiglie, ai propri ideali. Ad esempio, una ragazza in viaggio, delle bambine che giocano a nascondino, due innamorati che si baciano. Poi lacambia completamente il significato di quei momenti.