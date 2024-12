Ilgiornaleditalia.it - Elon Musk, appoggio all'AfD e interferenze su elezioni in Germania, Der Spiegel: "Chi vuole governare dovrà rimetterlo al suo posto"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

, noto per appoggiare leader come Farage, Milei e Trump, è entrato nella campagna elettorale tedesca con dichiarazioni che hanno acceso le polemiche già prima dell’avvio ufficiale della corsa elettoralescuote la campagna elettorale tedesca tra l'all’AfD e le polemiche sul c