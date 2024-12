È morto l’ex presidente degli Usa Jimmy Carter aveva 100 anni

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Èall’età di 100Stati Uniti. Lo riporta il Washington Post.è stato il 39ºUsa, dal 1977 al 1981.Nel 1982 ha costituito ilCenter, una fondazione per i diritti umani e per la promozione della democrazia, un’opera per la quale nel 2002 è stato insignito del premio Nobel per la pace.James EarlJr, detto, era nato a Plains, in Georgia, l’1 ottobre del 1924.Dal 1971 al 1975 è stato Governatore della Georgia, ha quindi vinto la nomination democratica per le elezioni presidenziali del 1976, dove da outsider ha sconfitto ilrepubblicano in carica, Gerald Ford.Nel suo secondo giorno di mandato,ha graziato tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam.In politica estera,ha promosso gli accordi di Camp David, i trattati del Canale di Panama e il secondo Strategic Arms Limitation Talks (SALT II).