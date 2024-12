Fanpage.it - È morto Hugo “el Cholo” Sotil: nel Barcellona divertì con Cruyff, vinse una Copa America col Perù

Il mitico calciatore peruviano è scomparso all'età di 78 anni per alcune complicazioni dopo un ricovero in ospedale., detto "el Cholo" ha legato la sua storia sportiva al, dove giocò per 4 stagioni e creò un'intesa vincente in campo con Johan. In patria è un autentico mito: un suo gol nella finale contro la Colombia, portò ila vincere la sua secondanel 75.