Due infortuni sulle piste da sci. Soccorsa anche una bambina

Corno alle Scale, giornata disu pista, quella di ieri. Nella bellissima domenica di sole, l’ultima di quest’anno, la più importante stazione sciistica del territorio è stata letteralmente presa d’assalto: moltissima gente, tra famiglie, gruppi di amici e appassionati solitari, ha scelto di trascorrere la giornata in montagna sulla neve. Il clima era disteso e si respirava allegria, tra discese e sorrisi, fino a quando c’è stato un primo incidente, che ha messo in allarme i frequentatori del posto, i quali hanno assistito all’intervento dei soccorsi. Per due volte è intervenuto l’elicottero, nel primo caso si trattava di una: dato che a Porretta non c’è la pediatria, per precauzione si è optato per la trasferta in elisoccorso. Comunque, la piccola non sarebbe in pericolo di vita.