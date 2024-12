Golssip.it - Domani su Mediaset Capodanno in musica: ospite speciale Gigi D’Alessio

Leggi su Golssip.it

Martedì 31 dicembre in prima serata, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone “in” condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Questi gli ospiti della serata chededicherà all'attesa per il primo giorno del 2025: Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”.