DIRETTA Serie A Bologna-Verona 0-0 | Fase di stallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloblu di Zanetti in tempo realeIlaffronta ilnel monday night che chiude la diciottesima giornata del campionato diA, ultima partita ufficiale dell’anno solare 2024. Una sfida tra squadre che hanno obiettivi stagionali ben diversi che saràdall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.Italiano e Zanetti, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itI rossoblu di Vincenzo Italiano vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro la Fiorentina e contro il Torino. Lo scopo è quello di concludere al meglio un anno fantastico e cullare il sogno di ritornare di nuovo in Champions League. Per i gialloblu di Paolo Zanetti, sempre a rischio esonero, si tratta invece dell’occasione di centrare un risultato positivo dopo la sconfitta subita contro il Milan per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione.