DIRETTA Milan Fonseca esonerato | in panchina si riparte da Conceicao

Ribaltone sulladel ‘Diavolo’ dopo la gara di San Siro contro la Roma: l’ex Porto oggi sarà ufficializzato dal club rossoneroÈ in arrivo Sergiosulladel. Notte frenetica a San Siro per i rossoneri durante il match contro la Roma, con Dybala che ha risposto al vantaggio di Reijnders nell’1-1 finale.Sergio(LaPresse) – Calciomercato.itUn pari che certifica l’uscita di scena di Paulo, già comunque virtualmenteprima dell’inizio della sfida: il suo destino era segnato e anche una vittoria non sarebbe probabilmente bastata per evitare il divorzio in. Spaccatura evidente con società e dirigenza, culminata con il benservito nella pancia del Meazza e con lo stessoa ufficializzare l’esonero uscendo dallo stadio: “È vero, sono statodal