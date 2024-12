Pianetamilan.it - Di Marzio: “Milan, Fonseca potrebbe recarsi a Milanello: il motivo”

Leggi su Pianetamilan.it

Il, ieri notte, ha comunicato a Pauloil suo esonero dall'incarico di allenatore della Prima Squadra rossonera. Si attende soltanto l'ufficialità in giornata. Al suo posto, arriverà un suo connazionale, il portoghese Sergio Conceicao che, alla guida del Porto, nelle ultime sette stagioni (2017-2024), ha vinto ben undici trofei nazionali. Come riferito da Gianluca Di, giornalista di 'Sky Sport',ed il suo staffro, però,in mattinata presso il centro sportivo rossonero diello.? Prendere le proprie cose e salutare tutti. L'arrivo della squadra, per l'allenamento odierno, è previsto per le ore 12:30. Inizialmente era previsto un giorno di riposo, ma i piani sono cambiati. Ovviamente, non saràa condurre la seduta di Davide Calabria e compagni.