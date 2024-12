Ilnapolista.it - Danilo sempre più vicino al Napoli. Raspadori invece si allontana dal mercato (Di Marzio)

Leggi su Ilnapolista.it

piùalsidal(Di)Ecco cosa scrive sul suo sito Gianluca Diesperto di calciodi Sky Sport:Ilsi muove intanto sul, con novità sia in entrata che in uscita.Èpiù. Il capitano della Juventus, come raccontato nei giorni scorsi, ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis. Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare.Il suo contratto con i bianconeri scadrà infatti a giugno 2025. Il, Conte e Manna lo aspettano, è la prima opzione.non dovrebbe più partire dopo la rete decisiva segnata al Venezia:Per quanto riguarda Giacomo, è ancora più prossimo a rimanere a