Forlitoday.it - Dal supermercato la donazione per il laboratorio ceramico della scuola primaria "Saffi"

Leggi su Forlitoday.it

Mille euro per laAureliodi viale Spazzoli a Forlì: serviranno per acquistare un nuovo forno destinato ai lavori in ceramica degli alunni. Questa l’iniziativa benefica proposta per il periodo delle feste dai negozi Conad Stadium e Tuday Conad di via Giorgio Regnoli, gestiti.