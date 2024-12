Messinatoday.it - Dal patto della Madonnina a quello del panettone, Schifani e De Luca uniti verso il futuro: "L'obiettivo è governare bene"

Leggi su Messinatoday.it

Oltre due ore per snocciolare dal Palazzo dei Leoni il lavoro compiuto per i 108 comuni del messinese negli ultimi anni, ma anche un momento per tracciare un riepilogorecente storia del gruppo politico Sud chiama Nord, attrail viaggio dall'ambito locale anazionale ed europeo.