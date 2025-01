Dailyshowmagazine.com - Dai biopic su Robbie Williams e Dylan a ‘Bridget Jones’, i film più attesi nel 2025

Ilsarà un anno straordinario per gli appassionati di cinema, con una vasta offerta diche spaziano daimusicali ai grandi blockbuster d’azione, fino ai sequelssimi. Ecco una panoramica deipiùche arriveranno nelle sale italiane.Gennaioe horrorBetter Man: Dal 1° gennaio con Lucky Red, ilmusicale sudiretto da Michael Gracey racconta l’ascesa, la caduta e la rinascita della superstar del pop britannico. Jonno Davies interpreta, trasformato in una scimmia in CGI per alcune sequenze.Maria: Sempre il 1° gennaio con 01 Distribution, Angelina Jolie è Maria Callas nell’attesodiretto da Pablo Larraín, un ritratto intimo della leggendaria cantante d’opera.Nosferatu: Robert Eggers reinterpreta il classico horror del 1922 in un remake con Lily-Rose Depp e Bill Skarsgård.