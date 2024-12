Lapresse.it - Covid, Oms: “A 5 anni dal primo allarme continuiamo a chiedere dati a Cina”

Leggi su Lapresse.it

A cinquedalsui casi di “polmonite virale” a Wuhan, “alladi condivideree accesso in modo da poter comprendere le origini del-19”. E’ quanto si legge in una nota dell’Oms, che parla di un “imperativo morale e scientifico”. “Senza trasparenza, condivisione e cooperazione tra i Paesi, il mondo non può prevenire e preparare adeguatamente future epidemie e pandemie”, viene spiegato ancora.