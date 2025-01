Ilfoglio.it - Cosa sappiamo sull'incidente aereo in Corea del Sud

Ieri mattina un Boeing 737-800 della compagnia aerea low cost Jeju Air si è schiantato al momento dell'atterraggio all'aeroporto internazionale di Muan indel Sud e ha preso fuoco. Il bilancio definitivo è arrivato in serata e parla di 179 morti e due assistenti di volo estratti ancora in vita dai rottami, un uomo e una donna. E' il peggior disastromai avvenuto indel Sud e il terzo per numero di vittime che coinvolge una compagnia sudna. L'era partito dalla capitale thailandese Bangkok nella notte tra sabato e domenica: i passeggeri erano tutti sudni tranne due thailandesi, sei invece i membri dell’equipaggio. Tra le ipotesi indicate dalle autorità come causa dell', quella più accreditata sembra essere il "bird strike", l'impatto con uno stormo di uccelli che ha danneggiato i sistema dei carrelli dell', già in difficoltà per le condizioni meteorologiche sfavorevoli.