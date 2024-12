Viterbotoday.it - Cosa fare a Viterbo in attesa dell'Epifania. Mercatini, presepi viventi e laboratori. Tutte le info

Leggi su Viterbotoday.it

La voglia di feste non si è esaurita? Ebbene per chi ancora desidera godersi qualche altro momento immerso nella magiae atmosfere natalizie non ha altro che l'imbarazzoa scelta. Sono ancora numerosi gli eventi che animano borghi e cittadinea provincia. Ecco allora dove andare e.