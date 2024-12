Napolitoday.it - Cosa fare a Capodanno a Napoli e in provincia: la mappa degli eventi da non perdere

Leggi su Napolitoday.it

si prepara a festeggiare il2025. Sono tanti gliprevisti in città e in. Di seguito i nostri suggerimenti per vivere al meglio il nuovo anno.Show al PlebiscitoIl grande e atteso show di Piazza Plebiscito del 31 dicembre dedicato a Pino Daniele, curato.