Messinatoday.it - Contratto in scadenza per i lavoratori interinali del Papardo, Sos alla Regione: "Manca solo il parere"

Leggi su Messinatoday.it

Serve undellaper evitare che alcuni operatori sanitari, in servizio alconinterinale da novembre 2020, rimangano senza. E' quanto segnala la Uil Fpl che scende in campo per sollecitare il provvedimento.“Il management dell’azienda – afferma Livio.