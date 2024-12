Conte "Ridurre l'orario di lavoro a 32 ore settimanali"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre in Italia la priorità della maggioranza Meloni è migliorare la vita e i già lauti stipendi dei ministri, in Spagna il Governo ha stretto un accordo con i sindacati perdia parità di stipendio. Una misura giusta, che in altri Paesi ha già prodotto ottimi risultati: le lavoratrici e i lavoratori hanno più tempo da dedicare agli affetti personali e alla vita sociale. In questo modo si migliora anche la produttività e si registrano importanti benefici per l’ambiente anche grazie al risparmio energetico”. Lo scrive su X il presidente del M5S Giuseppe.“In Italia, il Movimento 5 Stelle propone da tempo di fare lo stesso. A inizio legislatura abbiamo presentato un disegno di legge perdia 32 orea parità di salario, premiando le aziende che avviano la sperimentazione – aggiunge -.