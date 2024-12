Liberoquotidiano.it - Consulta: De Cristofaro (Avs), 'grave La Russa parli solo con Pd e M5S'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "I giudici dellanon li decide la destra, devono essere nominati con una larghissima maggioranza. E questa maggioranza sono i Gruppi parlamentari presenti a Camera e Senato. Trovoche il presidente del Senato La, in una intervista pubblicata oggi su uno dei maggiori organi di stampa, riferisca di avere avviato una interlocuzione con i capigruppo del Pd e del M5S, escludendo di fatto gli altri Gruppi dell'opposizione". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra al Senato e presidente del Gruppo Misto, Peppe De. "La-aggiunge- è presidente del Senato tutto e nondi una parte, e il suo ruolo dovrebbe imporgli imparzialità e dialogo con tutti i Gruppi politici rappresentati in Senato. L'elezione dei giudici costituzionali è una cosa seria, non ci possono essere baratti sottobanco.