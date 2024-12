Fanpage.it - Come passeranno il Capodanno i cani di canile? «Soli e bombardati dai botti»

ildeili? La testimonianza di Luigi Carrozzo, fondatore del rifugio "L'emozione non ha voce" a Napoli e le condizioni in cui si ritrovano migliaia di individui in tutta Italia, esposti ai rumori estremi dovuti ai festeggiamenti che possono provocare attacchi di panico e arrivare anche a provocare la morte.