Anconatoday.it - Coltellate alla moglie poi le butta l'acido sul viso, andrà subito a processo

Leggi su Anconatoday.it

FABRIANO - Da un occhio non riesce più a vedere bene e addosso porta ancora la paura di quella notte in cui il marito, un 45enne di origine marocchina, aveva tentato di ucciderla accoltellandola più volte e gettandole suluna sostanza acida mai bene identificata. Se l'era portata dietro in.