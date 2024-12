Ilgiornaleditalia.it - Colpo Verona al "Dall'Ara", Bologna battuto 3-2

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Decisiva un'autorete di Castro con i rossoblù in dieci per il rosso a Pobega- Impresa delche batte il3-2 al termine di una partita in cui è successo praticamente di tutto. Decisiva l'autorete di Castro a due minuti dal termine, la squadra di Zanetti risponde a Como e Parma