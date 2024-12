Clima, 351 eventi estremi nel 2024

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.45 Nele per il terzo anno consecutivo, sono stati 351 gliticiche hanno colpito l'Italia. Numero in crescita costante,quasi 6 volte in più dei 60 del 2015 (+485%). Sono i dati di Legambiente. Il Nord è il più colpito,con 198meteo.Segue il Sud,con 92, e il Centro, con 61. Si oscilla tra siccità prolungata (+54% del 2023), esondazioni (+24%), allagamenti da piogge intense (+12%). L'Emilia Romagna è la regione più martoriata, poi Lombardia, Sicilia, Veneto e Piemonte.