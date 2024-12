Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, apre rotta diretta Ningbo-Wilhelmshaven in Europa (3)

, 30 dic – (AgenziaXinhua) – La Kawa, la prima nave per il trasporto merci che navighera’ sulla, parte dal porto diZhoushan a, nella provincia orientale cinese dello, oggi 30 dicembre 2024. Questa nave, carica di oltre 1.700 container TEU di batterie al litio e prodotti di e-commerce, e’ salpata oggi dal porto alla volta di, in Germania, segnando l’apertura di unadi trasporto “express”. Laridurra’ i tempi di trasporto a 26 giorni, con un risparmio di 12 giorni rispetto alla stessacon piu’ scali, secondo Sun Xuejun, presidente dellaSeaport Logistics Group Co., Ltd. (Xin) Agenzia Xinhua