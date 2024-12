Romadailynews.it - Cina: si diffonde atmosfera festosa per Capodanno lunare (2)

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 30 dic – (AgenziaXinhua) – Dei clienti acquistano decorazioni festive in un mercato di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 29 dicembre 2024. Lasi sta preparando per il prossimo2025 con decorazioni festose e varie attivita’ in tutto il Paese. (Xin) Agenzia Xinhua