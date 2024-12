Romadailynews.it - Cina: Shanxi, al via mostra di arti scultoree greche, romane antiche (3)

Taiyuan, 30 dic – (AgenziaXinhua) – Una statua di Atena esposta alla“Classico e gloria:” al Museo dello. Lasara’ ufficialmente esposta nella provincia settentrionale cinese dellodal primo gennaio al 5 maggio 2025.Questa e’ la prima tappa del tour dellain, con una fase di pre-apertura gia’ in corso per i visitatori.Organizzata congiuntamente dal Museo delloe dal National Museums Liverpool, lapresenta 134 reperti (serie) di squisite opere d’arte, tra cui sculture dell’antico periodo greco e romano, oltre a ceramiche della stessa epoca, oggetti in vetro e raffigurazioni murali a mosaico. (Xin) Agenzia Xinhua