Sport.quotidiano.net - Ciclismo. L’oscar del 2024 va a De Stefano. Gli esordienti i protagonisti di spicco

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una stagione ciclistica per la provincia di Pisa nel segno deglidel primo anno, quella del. Sul podio infatti tre giovani bravi e brillanti. Al primo posto nella classifica in campo regionale Diego Dedella Butese, 13enne di Santa Maria Monte, al quale sono andati anche i consigli dell’ex professionista e attuale ds a Mastromarco di Lamporecchio, Gabriele Balducci suo vicino di casa. Deha vinto 8 gare oltre a 15 piazzamenti nei primi 5 con 7 secondi posti. Un giovanissimo spigliato, bravo anche nelle gare fuori regione, che ha iniziato bene e in maniera brillante la sua carriera nele che merita la simbolica assegnazione delper la stagione. Con lui sul podio vanno altri due pisani con la stessa maglia della Coltano Grube. Sono Tommaso Marini secondo nella classifica di rendimento in virtù di sei vittorie e 13 piazzamenti di rilievo tra i quali sette secondi posti e il bravo suo compagno di colori Liberomario Maffei che ha conseguito tre successi.