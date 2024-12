Sbircialanotizia.it - Celiachia, procreazione assistita, endometriosi: ecco tutte le nuove cure gratuite

Leggi su Sbircialanotizia.it

Aggiornate le prestazioni sanitarie disponibili per i cittadini a carico del Ssn Dall'alla, dallaalleinnovative. Sul fronte della sanità, il 2024 si chiude con l'entrata in vigore di un aggiornamento atteso da anni:prestazioni saranno disponibili per i cittadini a carico del Ssn. Cosa cambia Il provvedimento che .