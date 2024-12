Lapresse.it - Cefalù, 4 turisti intossicati da monossido di carbonio: morto un 36 enne

Un turista tedesco di 36 anni èquesta notte per intossicazione dadimentre dormiva in una villetta ain provincia di Palermo. Tre i feriti gravi anche loro tedeschi. Si tratta di due donne di 34 e 60 anni, e di un uomo di 64 anni. Due sono stati portati nell’ospedale di Partinico per i trattamenti in camera iperbarica, il terzo è intubato in rianimazione a. I quattro erano in vacanza. Da una prima ipotesi dei vigili del fuoco ildiè stato prodotto dal malfunzionamento della caldaia.