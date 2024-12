Today.it - Casertana-Vano ai dettagli, Iori spera di averlo contro la Juventus. Trevisan a caccia di altri rinforzi

Leggi su Today.it

“Credo che la società stia cercando di chiudere qualcosa prima della trasferta di Biella e farà di tutto per mettermi a disposizione un calciatore che possa essere pronto per giocarela Juve”, aveva dichiarato in conferenza mister Manuelalla vigilia della gara con il Latina. La.