Casa idealista | nel 2024 prezzi +22% su base annua

Roma, 30 dic. (askanews) – Idelle abitazioni usate in Italia fanno registrare un incremento del 2,2% nel corso del, per attestarsi ad un valore medio di 1.880 euro al metro quadro. secondo l’ultimo report di, il portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia. Rispetto allo scorso trimestre, isono aumentati dell’1,5% nell’ultima parte dell’anno. Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di, “il rialzo deiè dovuto alla scarsità di immobili disponibili, che ha compensato l’effetto negativo dei costi del credito elevati. Per il 2025 prevediamo un incremento graduale e costante dei, accompagnato da una ripresa delle compravendite, favorita dai primi tagli ai tassi ipotecari avviati nella seconda metà dell’anno e dal ritorno della domanda, in particolare nelle grandi città”.