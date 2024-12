Carter esequie di Stato a Washington

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.47 I funerali didell'ex presidente Jimmy, morto ieri a 100 anni,si celebreranno tra una decina di giorni. La cerimonia sarà preceduta da commemorazioni ae in Georgia, doveera nato nel 1924. Il feretro verrà esposto per 36 ore alCenter, in Georgia, poi verrà trasferito adove si svolgeranno ledi. Il feretro ditornerà in Georgia per poi essere trasferito a Plains, dove ha vissuto e lì verrà officiata una cerimonia nella cappella privata.