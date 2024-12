Cardiochirurgia, Pilato (SICCH) “Adeguare i percorsi formativi”

Leggi su Ildenaro.it

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è in grado di esprimere realtà che sicuramente sono all’altezza della grande qualità dimostrata dallanazionale in ambito europeo e internazionale”. A parlare, in un’intervista all’Italpress, è il cardiochirurgo Michele, direttore del Centro Cuore dell’ISMETT di Palermo e nuovo presidente della, la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, per il biennio 25-26.Un riconoscimento importante e che certifica – di riflesso – l’ottimo lavoro svolto all’interno della struttura che rappresenta un’eccellenza per tutto il territorio siciliano. “E’ un grande onore e un privilegio -afferma-. Non sono il primo presidente siciliano, prima di me ci sono stati due illustri predecessori, il professore Marino e il professore Musumeci, di origini siciliane che hanno lavorato però in realtà ospedaliere extra-regionali, in particolare a Roma.