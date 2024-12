Capodanno pisano, in piazza dei Cavalieri ci sono ‘Elio e le storie tese’

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA – Saranno la musica e il divertimento ad accogliere il nuovo anno a Pisa: la serata di festa organizzata dal Comune avrà inizio alle 22 con l’attesissimo concerto di Elio e leTese. Il gruppo salirà sul palco dideiper uno spettacolo coinvolgente che ripercorrerà i successi della loro carriera, facendo cantare e ballare il pubblico fino al conto alla rovescia di mezzanotte. Allo scoccare della mezzanotte, un brindisi collettivo darà il benvenuto al nuovo anno, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio illumineranno il Ponte di Mezzo, creando un’atmosfera magica grazie ai riflessi di luce sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finirà qui. Per chi vorrà continuare i festeggiamenti, indeisarà allestito un dj set di Nostalgia 90 che animerà lafino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile.